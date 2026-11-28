Об этом сообщает BILD.

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Почему полиция охраняет немецкого производителя дронов?

В ночь на субботу территорию предприятия освещали мощные прожекторы. По данным фотоагентства 7aktuell, вокруг компании находилось до 15 полицейских автомобилей.

В полиции подтвердили усиление охраны и заявили BILD, что считают необходимым защитить компанию. Ожидается, что дополнительные меры безопасности будут действовать и в ближайшие ночи.

В то же время о конкретных нападениях или других инцидентах на предприятии ранее не сообщалось. По данным BILD, усиление охраны, вероятно, связано с новым оборонным заказом для Украины.

Несколько дней назад стало известно, что Германия выделит около 34 миллионов евро на создание производственных мощностей для выпуска беспилотников.

Какие дроны будут производить в Германии?

Wingcopter и украинская компания Shadow Flytech, что входит в состав TAF Industries, создали совместное предприятие в Германии. Оно планирует выпускать украинские разведывательные беспилотники BABKA и немецкие Wingcopter 262.

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По данным компании, на начальном этапе значительные объемы дронов будут передаваться украинским военным. В то же время точное расположение будущих производственных мощностей не раскрывается.

Предупреждали ли в Германии об угрозах для оборонных компаний?

Ранее немецкая контрразведка предупреждала о риске российских диверсий против предприятий, сотрудничающих с Украиной. В разведке Германии заявляли об угрозе нападений на оборонные компании и их руководителей.

Кроме того, Россия уже угрожала европейским странам из-за расширения производства и поставок беспилотников для Украины. Российское Минобороны даже обнародовало перечень предприятий в разных странах, которые, по его утверждению, производят дроны для ВСУ.

В то же время важно не связывать охрану непосредственно с российской угрозой: полиция не называла причин мер и не сообщала о предстоящем нападении. BILD лишь связывает их с новым оборонным заказом.

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Напомним, министры обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус 24 ноября в Берлине было заключено межправительственное соглашение в области обороны. Партнерство предусматривает развертывание производственных линий в Германии, где уже в 2027 году будут изготавливать несколько тысяч разведывательных комплексов при полном финансировании со стороны Германии.

Эта инициатива стала уже двенадцатым совместным оборонным проектом Украины с государствами-союзниками, причем половина из них реализуется непосредственно в сотрудничестве с Германией.