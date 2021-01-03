Счастливы вместе: в Германии уже поженились десятки тысяч однополых пар
К декабрю 2019 в Германии зарегистрировали примерно 47 тысяч однополых браков. Равноправие по вступлению в брак, независимо от пола, в стране ввели еще в 2017 году.
Однополые браки составляют меньше 8% от общего количества браков в Германии. Об этом со ссылкой на данные федерального правительства сообщает DW.
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Детали
- С октября 2017 по декабрь 2019 года в стране заключили 47 тысяч однополых браков.
- Кроме того, более 26 тысяч пар перерегистрировали на официальный брак партнерства, которые разрешались в стране до 2017 года.
- В целом за этот период в Германии зарегистрировали 958 тысяч браков.
- Данных за 2020 год пока нет.
Однополые браки в Германии: что известно
- Первый однополый брак в стране зарегистрировали 1 октября 2017 года.
- Тогда в Берлине поженились мужчины Карл Крайле и Бодо Менде. Церемония состоялась в присутствии сотен гостей.
- В тот же день в Германии вступил в силу закон, который ввел полное и равноправное признание однополых браков.
- Бундестаг принял этот закон еще в июне 2017 года. Однако канцлер Ангела Меркель голосовала против.
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