К декабрю 2019 в Германии зарегистрировали примерно 47 тысяч однополых браков. Равноправие по вступлению в брак, независимо от пола, в стране ввели еще в 2017 году.

Однополые браки составляют меньше 8% от общего количества браков в Германии. Об этом со ссылкой на данные федерального правительства сообщает DW. Актуально На Чемпионате мира-2022 в Катаре разрешат ЛГБТ-флаги Детали С октября 2017 по декабрь 2019 года в стране заключили 47 тысяч однополых браков.

Кроме того, более 26 тысяч пар перерегистрировали на официальный брак партнерства, которые разрешались в стране до 2017 года.

В целом за этот период в Германии зарегистрировали 958 тысяч браков.

Данных за 2020 год пока нет. Однополые браки в Германии: что известно Первый однополый брак в стране зарегистрировали 1 октября 2017 года.

Тогда в Берлине поженились мужчины Карл Крайле и Бодо Менде. Церемония состоялась в присутствии сотен гостей.

В тот же день в Германии вступил в силу закон, который ввел полное и равноправное признание однополых браков.

Бундестаг принял этот закон еще в июне 2017 года. Однако канцлер Ангела Меркель голосовала против.