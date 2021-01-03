До грудня 2019 у Німеччині зареєстрували приблизно 47 тисяч одностатевих шлюбів. Рівноправ'я щодо вступу у шлюб, незалежно від статі, у країні запровадили ще у 2017 році.

Одностатеві шлюби становлять менше як 8% від загальної кількості шлюбів у Німеччині. Про це з посиланням на дані федерального уряду повідомляє DW. Актуально На чемпіонаті світу-2022 у Катарі дозволять ЛГБТ-прапори Деталі Від жовтня 2017 до грудня 2019 року у країні уклалали 47 тисяч одностатевих шлюбів. Окрім того, понад 26 тисяч пар перереєстрували на офіційний шлюб партнерства, які дозволялися у країні до 2017 року. Усього за цей період у Німеччині зареєстрували 958 тисяч шлюбів. Даних за 2020 рік наразі немає. Одностатеві шлюби у Німеччині: що відомо Перший одностатевий шлюб у країні зареєстрували 1 жовтня 2017 року.

Тоді у Берліні одружилися чоловіки Карл Крайле та Бодо Менде. Церемонія відбулася у присутності сотень гостей.

Того ж дня у Німеччині набув чинності закон, який запровадив повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.

Бундестаг ухвалив цей закон ще у червні 2017 року. Однак канцлерка Ангела Меркель голосувала проти.