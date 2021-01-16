На съезде Христианско-демократического союза выбрали нового главу партии. Им станет Армин Лашет – премьер-министр федеральной земли Северный Рейн.

Лашет поведет партию на выборы, которые запланированы на 26 сентября 2021 года, сообщает DW. По их итогам именно он может стать новым канцлером Германии.

Кстати Зеленский поговорил с Меркель и попросил помощи с вакциной

Во время голосования съезда Лашета поддержал 521 участник, а его соперника, экс-политика и юриста Фридриха Мерца – 466.

Однако процедура выборов завершится после голосования по почте, ведь онлайн-вариант съезда, который провела партия, не предусмотрен в законодательстве Германии. Кстати, съезд дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

Обратите внимание! Канцлер Германии Ангела Меркель еще в 2018 году заявляла, что покинет пост в 2021.

Что известно про Лашета

Мужчина с 2017 года является премьер-министром самой густонаселенной земли Германии Северный Рейн.

Лашет выступает за продолжение центристского курса Меркель.

К слову, политик был одним из 5 заместителей федерального председателя ХДС с 2012 года.

Лашет является католиком. Он поддерживал Меркель, когда та столкнулась с противодействием со стороны части однопартийцев перед сотнями беженцев.

Какие еще есть кадидаты на пост канцлера

Наиболее вероятно, что канцлером все же станет Лашет. Однако на эту должность также будут претендовать глава Христианско-социального союза Маркус Зедер и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.