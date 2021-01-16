На з'їзді Християнсько-демократичного союзу обрали нового главу партії. Ним стане Армін Лашет – прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн.

Лашет поведе партію на вибори, що заплановані на 26 вересня 2021 року, повідомляє DW. Тобто саме він може стати новим канцлером Німеччини.

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Під час голосування з'їзду Лашета підтримали 521 учасник, а його суперника, експолітика та юриста Фрідріха Мерца – 466.

Однак процедура виборів завершиться після голосування поштою, адже онлайн-варіант з'їзду, який провела партія, не передбачений у законодавстві Німеччини. До речі, з'їзд двічі переносили через пандемію коронавірусу.

Зверніть увагу! Канцлерка Німеччини Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що покине посаду у 2021.

Що відомо про Лашета

Чоловік з 2017 року є прем'єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн.

Лашет виступає за продовження центристського курсу Меркель.

До слова, політик був одним із 5 заступників федерального голови ХДС з 2012 року.

Лашет є католиком. Він підтримував Меркель, коли та зіткнулась з протидією з боку частини однопартійців перед сотнями біженців.

Які ще є кадидати на пост канцлера

Найбільш ймовірно, що канцлером таки стане Лашет. Однак на цю посаду також претендуватимуть глава Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер та міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.