В Германии зафиксировали самый масштабный за всю историю наблюдений температурный рекорд. В течение недели температура воздуха выросла на 41,9 градуса.

По словам специалистов из Немецкой метеорологической службы, таких температурных колебаний Германия еще не испытывала. Актуально Что необходимо сделать, чтобы предотвратить изменение климата: мнение Билла Гейтса Рекордное потепление зафиксировали в городе Геттинген. Что произошло В День Валентина, 14 февраля, в Германии зафиксировали -23,8 градуса мороза.

Однако уже ровно через 7 дней – 21 февраля – температура повысилась до +18,1 градуса.

Итак, потеплело на 41,9 градуса. Обратите внимание! Синоптики предупредили, что в Германии будет высокая температура воздуха в течение недели. Однако уже в субботу, 27 февраля, в стране снова похолодает. Что известно о температурных рекордах Германии Предыдущий масштабный рекорд Германия установила еще в мае 1880 года. Тогда в течение недели температура воздуха повысилась на 41 градус.

Кроме того, в 2021 году Северная Германия установила 2 локальных рекорда. В Квикборне в Шлезвиг-Гольштейне зимой потеплело до +18,9 градуса.