Абсолютный рекорд: в Германии за неделю потеплело более чем на 40 градусов
В Германии зафиксировали самый масштабный за всю историю наблюдений температурный рекорд. В течение недели температура воздуха выросла на 41,9 градуса.
Источник:The Local
По словам специалистов из Немецкой метеорологической службы, таких температурных колебаний Германия еще не испытывала.
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Рекордное потепление зафиксировали в городе Геттинген.
Что произошло
- В День Валентина, 14 февраля, в Германии зафиксировали -23,8 градуса мороза.
- Однако уже ровно через 7 дней – 21 февраля – температура повысилась до +18,1 градуса.
- Итак, потеплело на 41,9 градуса.
Что известно о температурных рекордах Германии
- Предыдущий масштабный рекорд Германия установила еще в мае 1880 года. Тогда в течение недели температура воздуха повысилась на 41 градус.
- Кроме того, в 2021 году Северная Германия установила 2 локальных рекорда. В Квикборне в Шлезвиг-Гольштейне зимой потеплело до +18,9 градуса.
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