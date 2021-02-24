У Німеччині зафіксували наймасштабніший за всю історію спостережень температурний рекорд. Упродовж тижня температура повітря зроста на 41,9 градуса.

За словами фахівців з Німецької метеорологічної служби, таких температурних коливань Німеччина ще не відчувала. Актуально Що необхідно зробити, аби запобігти зміні клімату: думка Білла Гейтса Рекордне потепління зафіксували у місті Геттінген. Що відбулося У День Валентина, 14 лютого, у Німеччині зафіксували -23,8 градуса морозу.

Однак вже рівно через 7 днів – 21 лютого – температура підвищилася до +18,1 градуса.

Отже, потепліло на 41,9 градуса. Зверніть увагу! Синоптики попередили, що у Німеччині буде висока температура повітря продовж тижня. Однак вже у суботу, 27 лютого, у країні знову похолодає. Що відомо про температурні рекорди Німеччини Попередній масштабний рекорд Німеччина встановила ще у травні 1880 року. Тоді упродовж тижня температура повітря підвищилася на 41 градус.

Окрім того, у 2021 році північна Німеччина встановила 2 локальні рекорди. У Квікборні в Шлезвіг-Гольштайні взимку потепліло до +18,9 градуса.