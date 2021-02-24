Абсолютний рекорд: у Німеччині за тиждень потепліло на понад 40 градусів
У Німеччині зафіксували наймасштабніший за всю історію спостережень температурний рекорд. Упродовж тижня температура повітря зроста на 41,9 градуса.
Джерело:The Local
За словами фахівців з Німецької метеорологічної служби, таких температурних коливань Німеччина ще не відчувала.
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Рекордне потепління зафіксували у місті Геттінген.
Що відбулося
- У День Валентина, 14 лютого, у Німеччині зафіксували -23,8 градуса морозу.
- Однак вже рівно через 7 днів – 21 лютого – температура підвищилася до +18,1 градуса.
- Отже, потепліло на 41,9 градуса.
Що відомо про температурні рекорди Німеччини
- Попередній масштабний рекорд Німеччина встановила ще у травні 1880 року. Тоді упродовж тижня температура повітря підвищилася на 41 градус.
- Окрім того, у 2021 році північна Німеччина встановила 2 локальні рекорди. У Квікборні в Шлезвіг-Гольштайні взимку потепліло до +18,9 градуса.
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