Об улучшении ситуации в стране на еженедельном брифинге рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
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Как улучшилась ситуация с COVID-19 в Германии
Лотар Вилер, глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил, что количество больных уменьшается во всех возрастных группах. Он рассказал, что семидневная заболеваемость снизилась.
Более того, уже 31,5% населения страны получил первую дозу вакцины. По словам министра, ориентировочно 900 тысяч человек получили прививки 6 мая, поставив страну "на быструю полосу" по сравнению с другими.
Что меняется в стране
Немецкий министр разрешил делать прививки всем взрослым, тем самым отменив ограничения по вакцинации AstraZeneca. Ограничения ввели из-за информации о возможном образовании тромбов.
Однако теперь все взрослые перед вакцинацией должны проконсультироваться с врачом, а затем сделать второй укол через 4 недели после первого.
К тому же, как сообщает Deutsche Welle, в Германии с 8 мая вступают в силу ослабления для вакцинированных. Как только распоряжение правительства официально опубликуют, то:
- вакцинированные от коронавируса, а также те, кто выздоровел от COVID-19, смогут без каких-либо ограничений встречаться с другими людьми;
- при встрече с друзьями или семьей, которые еще не вакцинировались, их не будут учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать;
- для них не будет действовать ограничение комендантского часа;
- им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу (если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутированные варианты коронавируса);
- полностью вакцинированным не нужно показывать негативные тесты на COVID-19 в магазинах или парикмахерских.
Кратко о ситуации с COVID-19 в Германии
- В конце марта 2021 года для попадания в Германию все иностранные авиапассажиры должны сделать тест на COVID-19 не позднее, чем за 48 часов до вылета.
- По состоянию на 7 мая за все время пандемии в Германии 3 486 462 человека заболели коронавирусом, из них 84 811 – умерли, а 3 128 800 – выздоровели.