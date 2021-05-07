Об улучшении ситуации в стране на еженедельном брифинге рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

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Как улучшилась ситуация с COVID-19 в Германии

Лотар Вилер, глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил, что количество больных уменьшается во всех возрастных группах. Он рассказал, что семидневная заболеваемость снизилась.

Более того, уже 31,5% населения страны получил первую дозу вакцины. По словам министра, ориентировочно 900 тысяч человек получили прививки 6 мая, поставив страну "на быструю полосу" по сравнению с другими.

Что меняется в стране

Немецкий министр разрешил делать прививки всем взрослым, тем самым отменив ограничения по вакцинации AstraZeneca. Ограничения ввели из-за информации о возможном образовании тромбов.

Однако теперь все взрослые перед вакцинацией должны проконсультироваться с врачом, а затем сделать второй укол через 4 недели после первого.

К тому же, как сообщает Deutsche Welle, в Германии с 8 мая вступают в силу ослабления для вакцинированных. Как только распоряжение правительства официально опубликуют, то:

вакцинированные от коронавируса, а также те, кто выздоровел от COVID-19, смогут без каких-либо ограничений встречаться с другими людьми;

при встрече с друзьями или семьей, которые еще не вакцинировались, их не будут учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать;

для них не будет действовать ограничение комендантского часа;

им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу (если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутированные варианты коронавируса);

полностью вакцинированным не нужно показывать негативные тесты на COVID-19 в магазинах или парикмахерских.

Обратите внимание! В стране считают, что человек полностью вакцинирован, если он по меньшей мере 14 дней назад получил 2 инъекцию вакцины от коронавируса. Но если человек вакцинировался препаратом Johnson & Johnson, то достаточно 1 прививки.

Кратко о ситуации с COVID-19 в Германии