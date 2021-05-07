Про покращення ситуації у країні на щотижневому брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

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Як покращилась ситуація з COVID-19 у Німеччині

Лотар Вілер, керівник Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха, повідомив, що кількість хворих зменшується у всіх вікових групах. Він розповів, що семиденна захворюваність знизилася.

Ба більше, вже 31,5% населення країни отримало першу дозу вакцини. За словами міністра, орієнтовно 900 тисяч осіб отримали щеплення 6 травня, поставивши країну "на швидку смугу" у порівнянні з іншими.

Що змінюється у країні

Німецький міністр дозволив робити щеплення усім дорослим, цим самим скасувавши обмеження щодо вакцинації AstraZeneca. Обмеження ввели через інформацію про можливе утворення тромбів.

Однак тепер всі дорослі перед вакцинацією мають проконсультуватись з лікарем, а згодом зробити другий укол через 4 тижні після першого.

До того, як повідомляє Deutsche Welle, у Німеччині з 8 травня набувають чинності послаблення для вакцинованих. Як тільки розпорядження уряду офіційно опублікують, то:

вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто одужав від COVID-19, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми;

при зустрічі з друзями чи родиною, які ще не вакцинувались, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати;

для них не діятиме обмеження комендантської години;

їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон (якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу);

повністю вакцинованим не треба показувати негативні тести на COVID-19 у магазинах чи перукарнях.

Зверніть увагу! У країні вважають, що людина повністю вакцинована, якщо вона щонайменше 14 днів тому отримала 2 ін'єкцію вакцини від коронавірусу. Та якщо людина вакцинувалась препаратом Johnson & Johnson, то достатньо 1 щеплення.

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Німеччині