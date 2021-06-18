Когда туристы будут въезжать в Германию, они должны показать цифровой сертификат о полной вакцинации. Вторую дозу вакцины необходимо получить минимум за 14 дней до въезда.

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Какие прививки будет признавать Германия

Германия признает прививки, которые сделали утвержденными в ЕС вакцинами:

Pfizer/BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Johnson&Johnson.

Важно, что Китайскую вакцину CoronaVac, которой прививают украинцев, в ЕС пока не одобрили. В справке о вакцинации должны быть персональные данные человека, количество доз и дата прививки, название вакцины, болезнь, против которой вакцинировали, адрес учреждения, ответственный за вакцинацию, штамп медучреждения.

Подробные условия для украинцев

В посольстве Германии утверждают, что полностью вакцинированные украинцы смогут посещать страну как туристы, а также для посещения друзей и близких.

С 21 июня украинцы уже могут обращаться в посольство и визовый центр Visametric, чтобы получить визу.

Обратите внимание! С 13 июня Украину не считают страной, в которой высокий риск распространения коронавируса.