Когда туристы будут въезжать в Германию, они должны показать цифровой сертификат о полной вакцинации. Вторую дозу вакцины необходимо получить минимум за 14 дней до въезда.
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Какие прививки будет признавать Германия
Германия признает прививки, которые сделали утвержденными в ЕС вакцинами:
- Pfizer/BioNTech,
- Moderna,
- AstraZeneca,
- Johnson&Johnson.
Важно, что Китайскую вакцину CoronaVac, которой прививают украинцев, в ЕС пока не одобрили. В справке о вакцинации должны быть персональные данные человека, количество доз и дата прививки, название вакцины, болезнь, против которой вакцинировали, адрес учреждения, ответственный за вакцинацию, штамп медучреждения.
Подробные условия для украинцев
В посольстве Германии утверждают, что полностью вакцинированные украинцы смогут посещать страну как туристы, а также для посещения друзей и близких.
С 21 июня украинцы уже могут обращаться в посольство и визовый центр Visametric, чтобы получить визу.