Коли туристи в'їжджатимуть до Німеччини, вони повинні показати цифровий сертифікат про повну вакцинацію. Другу дозу вакцини треба отримати щонайменше на 14 днів до в'їзду.
До речі Не Берліном єдиним: 10 місць, які варто побачити у Німеччині
Які щеплення визнаватиме Німеччина
Німеччина визнаватиме щеплення, які зробили затвердженими в ЄС вакцинами:
- Pfizer/BioNTech,
- Moderna,
- AstraZeneca,
- Johnson & Johnson.
Важливо, що Китайську вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців, у ЄС поки не схвалили. У довідці про вакцинацію мають бути персональні дані людини, кількість доз та дату щеплення, назву вакцини, хворобу, проти якої вакцинували, адресу установи, відповідальної за вакцинацію, штамп медзакладу.
Детальніші умови для українців
У посольстві Німеччини стверджують, що повністю вакциновані українці зможуть відвідувати країну як туристи, а також для відвідин друзів та близьких.
З 21 червня українці вже можуть звертатися до посольства та візового центру Visametric, щоб отримати візу.