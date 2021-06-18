Коли туристи в'їжджатимуть до Німеччини, вони повинні показати цифровий сертифікат про повну вакцинацію. Другу дозу вакцини треба отримати щонайменше на 14 днів до в'їзду.

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Які щеплення визнаватиме Німеччина

Німеччина визнаватиме щеплення, які зробили затвердженими в ЄС вакцинами:

Pfizer/BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Johnson & Johnson.

Важливо, що Китайську вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців, у ЄС поки не схвалили. У довідці про вакцинацію мають бути персональні дані людини, кількість доз та дату щеплення, назву вакцини, хворобу, проти якої вакцинували, адресу установи, відповідальної за вакцинацію, штамп медзакладу.

Детальніші умови для українців

У посольстві Німеччини стверджують, що повністю вакциновані українці зможуть відвідувати країну як туристи, а також для відвідин друзів та близьких.

З 21 червня українці вже можуть звертатися до посольства та візового центру Visametric, щоб отримати візу.

Зверніть увагу! З 13 червня Україна не вважають країною, у якої високий ризик поширення коронавірусу.