Германия будет наказывать нарушителей карантина в учреждениях "принудительного проживания"
В Германии придумали, как еще жестче наказывать злостных нарушителей коронавирусного карантина. Людей планируют размещать в общегосударственном учреждении для "принудительного проживания".
Своеобразную "тюрьму" намерены создать в Дрездене на базе бывшего центра приема беженцев. Об этом сообщает издание Bild.
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Сейчас на территории учреждения продолжается реконструкция. Пока неизвестно, в каких условиях будут проживать возможные постояльцы.
Отмечается, что Министерство здравоохранения Германии ранее уже рассматривало возможность размещения нарушителей карантина в психиатрических клиниках, гостиницах или больницах – ни один из предложенных вариантов не был поддержан.
Что известно о карантине в Германии: коротко
- В Германии локдаун из-за пандемии COVID-19 продлили до конца января.
- Показатели заражений коронавирусом остаются высокими.
- Из-за неутешительной статистики в стране серьезно размышляют об усилении карантинных ограничений даже несмотря на то, что в стране действует локдаун.
- Власти страны рассматривают возможность полной остановки общественного транспорта. Предлагают ввести комендантский час и перевести максимальное количество работников на удаленную работу.
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