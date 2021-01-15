В Германии придумали, как еще жестче наказывать злостных нарушителей коронавирусного карантина. Людей планируют размещать в общегосударственном учреждении для "принудительного проживания".

Своеобразную "тюрьму" намерены создать в Дрездене на базе бывшего центра приема беженцев. Об этом сообщает издание Bild.

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Сейчас на территории учреждения продолжается реконструкция. Пока неизвестно, в каких условиях будут проживать возможные постояльцы.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Германии ранее уже рассматривало возможность размещения нарушителей карантина в психиатрических клиниках, гостиницах или больницах – ни один из предложенных вариантов не был поддержан.

Что известно о карантине в Германии: коротко

В Германии локдаун из-за пандемии COVID-19 продлили до конца января.

Показатели заражений коронавирусом остаются высокими.

Из-за неутешительной статистики в стране серьезно размышляют об усилении карантинных ограничений даже несмотря на то, что в стране действует локдаун.

Власти страны рассматривают возможность полной остановки общественного транспорта. Предлагают ввести комендантский час и перевести максимальное количество работников на удаленную работу.

Обратите внимание! По состоянию на 15 января в Германии зафиксировали свыше 2 миллионов случаев заражения СOVID-19. Победить смертельную болезнь смогли более 1,6 миллиона пациентов. Умерли от коронавируса более 45 тысяч граждан.