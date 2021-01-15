У Німеччині придумали, як ще жорсткіше карати злісних порушників коронавірусного карантину. Людей планують розміщувати у загальнодержавну установу для "примусового проживання".

Своєрідну "в'язницю" мають намір створити у Дрездені на базі колишнього центру прийому біженців. Про це повідомляє видання Bild.

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Наразі на території установи триває реконструкція. Поки невідомо, в яких умовах будуть проживати можливі постояльці.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Німеччини раніше вже розглядало можливість розміщення порушників карантину в психіатричних клініках, готелях або лікарнях – жоден із запропонованих варіантів не був підтриманий.

Що відомо про карантин у Німеччині: коротко

У Німеччині локдаун через пандемію COVID-19 подовжили до кінця січня.

Показники заражень коронавірусом залишаються високими.

Через невтішну статистику в країні серйозно розмірковують про посилення карантинних обмежень навіть попри те, що в країні діє локдаун.

Влада країни розглядає можливість повної зупинки громадського транспорту. Пропонують ввести комендантську годину та перевести максимальну кількість працівників на віддалену роботу.