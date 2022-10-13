Германия договорилась со Словакией, Норвегией и Данией о финансовом взносе для словацкого производства. Таким образом, Украине передадут самоходные артиллерийские установки "Zuzana 2".

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В августе Словакия также передала 4 САУ Zuzana украинским военным. Они уже используются на фронте. Кроме САУ Германия передала 130 полевых обогревателей и 36 автомобилей скорой помощи.

Португалия предоставит вертолеты

Португалия передаст Украине 6 вертолетов "Камов" советского производства, пишет Observador. Их лишили лицензии на эксплуатацию из-за санкций против России.

Министр обороны Португалии Элена Каррейрас отметила, что вертолеты фактически не имеют сертификатов летной годности. Португалия даже не сможет их отремонтировать. В то же время украинские военные найдут им хорошее применение.

По словам Каррейрас, один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать. Передать технику должны как можно быстрее.

Отдельно министер отметила, что Португалия готова участвовать в тренировочной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

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