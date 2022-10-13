Німеччина домовилася зі Словаччиною, Норвегією та Данією про спільний фінансовий внесок для словацького виробництва. Таким чином Україні передадуть самохідні артилерійські установки "Zuzana 2".

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У серпні Словаччина також передала 4 САУ Zuzana українським військовим. Вони вже використовуються на фронті. Окрім САУ, Німеччина передала 130 польових обігрівачів і 36 автомобілів швидкої допомоги.

Португалія надасть гелікоптери

Португалія передасть Україні 6 гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, пише Observador. Їх позбавили ліцензії на експлуатацію через санкції проти Росії.

Міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас зазначила, що вертольоти фактично не мають сертифікатів льотної придатності. Португалія навіть не зможе їх відремонтувати. Натомість українські військові знайдуть їм гарне застосування.

За словами Каррейрас, один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тому Україна має самостійно його відремонтувати. Передати техніку мають якнайшвидше.

Окремо міністерка зазначила, що Португалія готова брати участь у тренувальній місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

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