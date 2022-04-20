Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о прекращении импорта нефти из России до конца 2022 года. Об этом она заявила после встречи с балтийскими коллегами.

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Бербок сказала, что ее заявление является четким и однозначным – до конца 2022 года Германии полностью прекращает импорт российских энергоносителей.

Мы сократим нефть вдвое к лету и будем на уровне 0 до конца года, а затем пойдет газ в рамках общей европейской дорожной карты, потому что наш общий выход, полный выход в Европейском Союзе – это наша общая сила.

– заявила министр.

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