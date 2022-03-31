Из-за предполагаемого дефицита энергоносителей немецкое правительство ищет новые варианты. Министерство финансов прорабатывает разные опции, в том числе и национализацию дочерних предприятий российских госкомпаний.

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Российские газовые и нефтяные компании, размещенные в Германии, имеют системное значение и могут спровоцировать массовые сбои энергоснабжения.

Gazprom Germania управляет большими газохранилищами, а Rosneft Deutschland – ключевой игрок на рынках бензина, дизельного топлива и керосина.

Напомним, что представители ЕС провели обыски в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром" . Они расследуют причастность "Газпрома" к повышению цен на газ к рекордным показателям.