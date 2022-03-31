Через ймовірний дефіцит енергоносіїв німецький уряд шукає нові варіанти. Міністерство фінансів опрацьовує різні опції, зокрема й націоналізацію дочірніх підприємств російських держкомпаній.

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Російські газові та нафтові компанії, розміщені в Німеччині, мають системне значення та можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland – ключовий гравець на ринках бензину, дизельного палива та гасу.

Нагадаємо, що представники ЄС провели обшуки в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром". Вони розслідують причетність "Газпрому" у підвищенні цін на газ до рекордних показників.

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