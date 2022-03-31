У документі мовиться, що якщо покупці не платитимуть за газ рублями, чинні контракти на постачання газу зупинять. Про це повідомляють провладні російські ЗМІ.

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Що хоче Путін:

Західні країни повинні відкрити рахунки в рублях у Газпромбанку.

Банк продаватиме валюту, яку зарахують покупці російського газу.

Путін заявив, що якщо покупці газу з "недружніх" країн відмовляться сплачувати рублями, то Росія вважатиме це порушенням контрактів,

Також він сам підтвердив, що Росія поставила газ замовникам, але не отримала за це гроші.

Вони його отримали, заплатили нам у євро, які самі ж і заморозили… Можна вважати, що ми поставили газ фактично безплатно,

– бідкається президент країни-агресорки.

До теми – Путін хоче, щоб йому платили за газ рублями: дивіться відео