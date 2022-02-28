Она убеждена, что к этой угрозе нужно относиться очень серьезно. И использовать разведку для наблюдения за ситуацией.

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Путин злится, что захват Украины идет не по плану

Ламбрехт отметила, что эти угрозы Путина связаны с тем, что он не так продвигается в войне с Украиной, как планировал. Со всем тем президент России показал Германии, на сколько он непредсказуем.

Нужно учесть, что он не так быстро продвигался в своем наступлении, в своей войне, как он, вероятно, представлял. Он представлял, что это будет быстрее, и теперь он должен действовать, отсюда и эти жесты. Но все же мы почувствовали, насколько непредсказуемый Путин, и поэтому теперь мы должны быть очень бдительными,

– заявила глава Минобороны Германии.

Именно поэтому она планирует поднять этот вопрос на уровне НАТО.

Мы также будем говорить об этом в НАТО,

– сказала Ламбрехт.

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