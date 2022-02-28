Вона переконана, що до цієї погрози потрібно ставитися дуже серйозно. І використовувати розвідку для спостерігання за ситуацією.

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Путін злиться, що захоплення України йде не за планом

Ламбрехт зауважила, що ці погрози Путіна пов'язані з тим, що він не так просувається у війні з Україною, як планував. З усім тим президент Росії показав Німеччині, на скільки він непередбачуваний.

Потрібно врахувати, що він не так швидко просувався у своєму наступі, у своїй війні, як він, ймовірно, уявляв. Він уявляв, що це буде швидше, і тепер він повинен діяти, звідси й ці жести. Але все ж таки: ми відчули, наскільки непередбачуваний Путін, і тому тепер ми повинні бути дуже пильними,

– заявила очільниця Міноборони Німеччини.

Саме тому вона планує підняти це питання на рівні НАТО.

Ми також будемо говорити про це в НАТО,

– сказала Ламбрехт.

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