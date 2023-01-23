Соответствующую франко-германскую декларацию одобрили по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже.

Внимание Глава Пентагона и помощник Байдена поссорились с помощником Шольца из-за Leopard 2, – СМИ

Государства будут продолжать тесно координировать помощь, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны,

– говорится в документе.

Какую помощь будут оказывать Германия и Франция

Отмечают, что Германия и Франция решительно осуждают агрессивную войну России против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в:

политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной;

будет оказываться помощь, необходимая в течение зимы.

Париж и Берлин полны решимости поддерживать восстановление Украины, будут активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами.

Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, Германия и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется,

– подчеркивается в декларации.

Позиция по трибуналу над Россией

Кроме того, они полны решимости бороться с безнаказанностью за военные и другие тяжкие преступления и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.

Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Владимира Зеленского по справедливому и длительному миру,

– прилагается в декларации.

Важно! 20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Партнеры Украины не пришли к общему решению по передаче танков Leopard.