Соответствующую франко-германскую декларацию одобрили по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже.
Внимание Глава Пентагона и помощник Байдена поссорились с помощником Шольца из-за Leopard 2, – СМИ
Государства будут продолжать тесно координировать помощь, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны,
– говорится в документе.
Какую помощь будут оказывать Германия и Франция
Отмечают, что Германия и Франция решительно осуждают агрессивную войну России против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в:
- политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной;
- будет оказываться помощь, необходимая в течение зимы.
Париж и Берлин полны решимости поддерживать восстановление Украины, будут активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами.
Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, Германия и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется,
– подчеркивается в декларации.
Позиция по трибуналу над Россией
Кроме того, они полны решимости бороться с безнаказанностью за военные и другие тяжкие преступления и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.
Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Владимира Зеленского по справедливому и длительному миру,
– прилагается в декларации.