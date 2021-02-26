В Германии якобы изучают 4 варианта развития событий по строительству "Северного потока-2". Например, проект могут заморозить или даже игнорировать санкции США. Кроме того, рассматривают другие возможные действия.

В распоряжении СМИ якобы оказался доклад Госдепа США, в котором эти 4 варианта указаны. К теме Германия хочет, чтобы транзит газа проходил и через Украину, и через "Северный поток-2" О каких 4 вариантах говорится Могут ввести "механизм отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит газа через Украину. Тогда США откажутся от санкций. Рассматривают и временную заморозку строительства. В таком случае Германия и США будут вести переговоры. Даже может появиться комиссия для наработки практических решений по газопроводу. Кроме того, рассматривают инвестиционную помощь для Украины. Все для того, чтобы смягчить позицию Вашингтона. Четвертым вариантом является продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на санкции. Обратите внимание! Ранее Германия уверяла, что транзитную роль Украины по поставкам российского газа в Европу надо сохранить, однако и "Северный поток-2" хотят достроить. "Северный поток – 2": последние новости В январе 2021 года Россия продолжила строительство газопровода в обход Украины в водах Дании, хотя на трубоукладчика "Фортуну" наложили санкции.

Госдеп США не предложил новых санкций в отношении "Северного потока-2", но оставил те, которые применила предыдущая администрация.

Однако в Вашингтоне подчеркнули, что недавний доклад госдепартамента США о санкциях не является окончательным ответом. Могут внедрить новые меры.