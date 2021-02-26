"Заморозка" или игнорирование санкций: Германия имеет 4 варианта по "Северному потоку-2"
В Германии якобы изучают 4 варианта развития событий по строительству "Северного потока-2". Например, проект могут заморозить или даже игнорировать санкции США. Кроме того, рассматривают другие возможные действия.
Источник:Handelsblatt
В распоряжении СМИ якобы оказался доклад Госдепа США, в котором эти 4 варианта указаны.
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О каких 4 вариантах говорится
- Могут ввести "механизм отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит газа через Украину. Тогда США откажутся от санкций.
- Рассматривают и временную заморозку строительства. В таком случае Германия и США будут вести переговоры. Даже может появиться комиссия для наработки практических решений по газопроводу.
- Кроме того, рассматривают инвестиционную помощь для Украины. Все для того, чтобы смягчить позицию Вашингтона.
- Четвертым вариантом является продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на санкции.
"Северный поток – 2": последние новости
- В январе 2021 года Россия продолжила строительство газопровода в обход Украины в водах Дании, хотя на трубоукладчика "Фортуну" наложили санкции.
- Госдеп США не предложил новых санкций в отношении "Северного потока-2", но оставил те, которые применила предыдущая администрация.
- Однако в Вашингтоне подчеркнули, что недавний доклад госдепартамента США о санкциях не является окончательным ответом. Могут внедрить новые меры.
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