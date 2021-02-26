У Німеччині нібито вивчають 4 варіанти розвитку подій щодо будівництва "Північного потоку-2". Наприклад, проєкт можуть заморозити або навіть ігнорувати санкції США. Крім того, розглядають інші можливі дії.

У розпорядженні ЗМІ нібито опинилась доповідь Держдепу США, в якій ці 4 варіанти зазначено. До теми Німеччина хоче, щоб транзит газу відбувався і через Україну, і через "Північний потік-2" Про які 4 варіанти мовиться Можуть запровадити "механізму відключення" газопроводу, якщо Росія припинить транзит газу через Україну. Тоді США відмовляться від санкцій. Розглядають і тимчасове замороження будівництва. В такому випадку Німеччина та США вестимуть перемовини. Навіть може з'явитись комісія для напрацювання практичних рішень з газопроводу. Крім того, розглядають інвестиційну допомогу для України. Все для того, аби пом'якшити позицію Вашингтона. Четвертим варіантом є продовження будівництва "Північного потоку-2", попри санкції. Зверніть увагу! Раніше Німеччина запевняла, що транзитну роль України щодо постачання російського газу у Європу треба зберегти, однак і "Північний потік-2" хочуть добудувати. "Північний потік – 2": останні новини У січні 2021 року Росія продовжила будівництво газопроводу в обхід України у водах Данії, хоча на трубоукладальника "Фортуну" наклали санкції.

Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо "Північного потоку-2, але залишив ті, які застосувала попередня адміністрація.

Однак у Вашингтоні наголосили, що нещодавня доповідь держдепартаменту США про санкції не є остаточною відповіддю. Можуть впровадити нові заходи.