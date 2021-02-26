"Замороження" чи ігнорування санкцій: Німеччина має 4 варіанти щодо "Північного потоку-2"
У Німеччині нібито вивчають 4 варіанти розвитку подій щодо будівництва "Північного потоку-2". Наприклад, проєкт можуть заморозити або навіть ігнорувати санкції США. Крім того, розглядають інші можливі дії.
Джерело:Handelsblatt
У розпорядженні ЗМІ нібито опинилась доповідь Держдепу США, в якій ці 4 варіанти зазначено.
До теми Німеччина хоче, щоб транзит газу відбувався і через Україну, і через "Північний потік-2"
Про які 4 варіанти мовиться
- Можуть запровадити "механізму відключення" газопроводу, якщо Росія припинить транзит газу через Україну. Тоді США відмовляться від санкцій.
- Розглядають і тимчасове замороження будівництва. В такому випадку Німеччина та США вестимуть перемовини. Навіть може з'явитись комісія для напрацювання практичних рішень з газопроводу.
- Крім того, розглядають інвестиційну допомогу для України. Все для того, аби пом'якшити позицію Вашингтона.
- Четвертим варіантом є продовження будівництва "Північного потоку-2", попри санкції.
"Північний потік – 2": останні новини
- У січні 2021 року Росія продовжила будівництво газопроводу в обхід України у водах Данії, хоча на трубоукладальника "Фортуну" наклали санкції.
- Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо "Північного потоку-2, але залишив ті, які застосувала попередня адміністрація.
- Однак у Вашингтоні наголосили, що нещодавня доповідь держдепартаменту США про санкції не є остаточною відповіддю. Можуть впровадити нові заходи.
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