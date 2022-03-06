Соответствующую информацию в твиттере написал журналист Штеффен Гебештрайт. В частности, он написал о переговорах Израиля и Германии в ночь на 6 марта.

Обратите внимание Израильский премьер встретился с Путиным и поговорил по телефону с Зеленским

Израиль и Германия обсудили вопросы относительно Украины

Олаф Шольц встретился с премьер-министром Израиля. Общей целью остается закончить войну в Украине как можно скорее,

– говорится в сообщении.

Заверили, что будут работать над этим изо всех сил.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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