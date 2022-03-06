Відповідну інформацію в твітері написав журналіст Штеффен Гебештрайт. Зокрема він написав про перемовини Ізраїлю та Німеччини в ніч проти 6 березня.

Зауважте Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним і поговорив телефоном із Зеленським

Ізраїль та Німеччина обговорили питання щодо України

Олаф Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю. Загальною метою залишається закінчити війну в України якнайшвидше,

– мовиться у повідомленні.

Запевнили, що працюватимуть над цим з усіх сил.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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