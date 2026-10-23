"Застрелил беглеца и сбежал в ЕС": Германия экстрадировала пограничника-подозреваемого

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Об этом сообщили в ГБР, Офисе генерального прокурора и Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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Что известно о подозреваемом?

По данным правоохранительных органов, 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси в 15 километрах от границы с Молдовой. В салоне находились четверо военнослужащих, которые самовольно покинули учебную часть и планировали пересечь границу пешком.

Во время остановки автомобиля двое пассажиров попытались сбежать. Одного из беглецов задержали на месте, а за вторым начали преследование, передав табельный пистолет пограничнику, оставшемуся на страже.

Следствие установило, что военнослужащий выстрелил в задержанного мужчину, хотя тот не представлял угрозы для жизни или здоровья других людей. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Через несколько дней после инцидента пограничник сам незаконно пересек украинскую границу и уехал в Германию. Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, после чего объявили его в международный розыск.

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Фигуранта передали украинской стороне 19 октября 2026 года на границе с Польшей. После экстрадиции суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в октябре прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в совершении смертельного ДТП вблизи поселка Ставище в Киевской области. После наезда на пешехода водитель, по предварительным данным, скрылся с места аварии.