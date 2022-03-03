Журналисты узнали, что один из элементов ценнейшей собственности Усманова уже был конфискован – в Германии. Речь идет о 156-метровой яхте Dilbar стоимостью почти в 600 миллионов долларов.

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Dilbar был арестован в порту Гамбурга на севере Германии. Сам Алишер Усманов пока не ответил на запрос СМИ по поводу комментария.

Путинский прислужник и российский олигарх потерял свою суперяхту из-за санкций

Алишер Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen. Яхту делали под заказ – 52 месяца.

Учитывая ее размеры (156 метров в длину, почти 16 тонн веса) и привлеченные технологии – это один из с амых сложных объектов морского строительства.

И, безусловно, это самая большая в мире моторная яхта. На ней есть и бассейны, и вертолетные площадки, сауны, салон красоты и тренажерный зал, 12 номеров класса люкс и многое другое.

Усманов любил свою яхту – может быть, больше, чем Путина. Но яхту у него отобрали – немецкие власти конфисковали ее в соответствии с европейскими санкциями, наложенными 28 февраля.



Яхта Усманова (была) / Фото из соцсетей

К сожалению, Путина никто конфисковать пока не может. Но его друг Алишер Усманов уже решил не комментировать ни санкции, ни даже войну в Украине, которую Путин отдал приказ начать российским войскам.

Еще немного о санкциях: