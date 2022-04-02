Речь идет о выдворении "значительного количества" дипломатов. Германия может выслать из российских представительств в стране такое же количество работников, как недавно Бельгия и Нидерланды, а это около 20.

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Продолжается обсуждение решения

В немецком правительстве обсуждают разные варианты. Все должны решить, договорившись с офисом канцлера, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, но это пока невозможно. У правительства разногласия есть ли смысл в такой инициативе.

Политический директор Министерства иностранных дел страны Тервен Беллман рассказывала о "пакете решений", который также может включать отзыв аккредитации у сотрудников посольства России.

Спецслужбы контролируют ситуацию

Спецслужбы знают, что Россия удерживает в Берлине большое количество неофициальных сотрудников своих спецслужб. Федеральная служба разведки (BND) и Управление по защите конституции понимают, что они могут контролировать этих сотрудников. В частности, есть данные, что последние несколько недель они вели себя незаметно.

BND, подчиняющаяся ведомству канцлера, объясняет, что выдворение российских дипломатов повлечет за собой соответствующие контрмеры с российской стороны. Это значительно снизит количество немецких дипломатов в России.

BND имеет официальную резиденцию в посольстве в Москве, но только двух сотрудников. Есть предположение, что они пострадают от российских ответных действий.

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