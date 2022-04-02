Мовиться про видворення "значної кількості" дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

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Триває обговорення рішення

У німецькому уряді обговорюють різні варіанти. Мають все вирішити, домовившись з офісом канцлера, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ, але це поки неможливо. Уряд має розбіжності, чи є сенс у такій ініціативі.

Політична директорка Міністерства закордонних справ країни Тьорвен Беллман розповідала про "пакет рішень", який також може включати відкликання акредитації у співробітників посольства Росії.

Спецслужби контролюють ситуацію

Спецслужби знають, що Росія утримує в Берліні велику кількість неофіційних співробітників своїх спецслужб. Федеральна служба розвідки (BND) і Управління із захисту конституції розуміють, що можуть контролювати цих співробітників. Зокрема, є дані, що останні кілька тижнів вони поводилися непомітно.

BND, що підпорядковується відомству канцлера, пояснює, що видворення російських дипломатів спричинить відповідні контрзаходи з боку російської сторони. Це значно зменшить кількість німецьких дипломатів у Росії.

BND має офіційну резиденцію в посольстві в Москві, але лише двох співробітників. Є припущення, що вони постраждають від російських дій у відповідь.

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