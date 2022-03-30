Для повідомлення про це рішення посла Росії 30 березня викликали до Міністерства закордонних справ та європейських справ Словаччини. Це зробили у формі вручення дипломатичної ноти.

До теми Бельгія, Чехія, Нідерланди та Ірландія також висилають російських дипломатів

Не виявила зацікавленості у коректній діяльності

Важливим є те, що це випровадження з країни стосується не конкретних людей. У дипломатичній установі країни-агресора зменшили максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів.

Цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям щодо розвитку партнерства з Російською Федерацією,

– зауважили в МЗС Словаччини.

Також у повідомленні додали, що були попередні вислання російських дипломатів протягом 2 років. Але при цьому зазначили, що російська дипломатична місія "не виявила зацікавленості у коректній діяльності на нашій території".

Скількох дипломатів видворили інші країни:

Бельгія – 21;

Нідерланди – 17;

Північна Македонія – 5;

Ірландія – 4;

Чехія – 1.

Раніше – Словенія вирішила повернути своїх дипломатів до Києва: дивіться відео