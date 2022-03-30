Для повідомлення про це рішення посла Росії 30 березня викликали до Міністерства закордонних справ та європейських справ Словаччини. Це зробили у формі вручення дипломатичної ноти.
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Не виявила зацікавленості у коректній діяльності
Важливим є те, що це випровадження з країни стосується не конкретних людей. У дипломатичній установі країни-агресора зменшили максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів.
Цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям щодо розвитку партнерства з Російською Федерацією,
– зауважили в МЗС Словаччини.
Також у повідомленні додали, що були попередні вислання російських дипломатів протягом 2 років. Але при цьому зазначили, що російська дипломатична місія "не виявила зацікавленості у коректній діяльності на нашій території".
Скількох дипломатів видворили інші країни:
- Бельгія – 21;
- Нідерланди – 17;
- Північна Македонія – 5;
- Ірландія – 4;
- Чехія – 1.
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