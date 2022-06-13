Об этом Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild. Он призвал ускорить поставки вооружения, чтобы украинские смогли защитить свою землю и всю Европу.

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Через несколько сотен километров отсюда идут ожесточенные бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие,

– сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских Героев и потере территорий.

Без оружия Украина теряет людей и территории

Мы месяцами слышим, что "в скором времени" будет доставлено оружие и что поддержка придет "скоро". Но от военных я слышу, что поддержка поступает только часть не в желаемом размере. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизнь,

– добавил Кличко.

Он отметил, что не стоит забывать: если россияне продолжат наступление, то это будет очень опасно для каждого европейца. Именно поэтому требуется жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее, ведь, по словам Кличко, эти страны уже получили список вооружения.

Он убежден, что Путин может вторгнуться в страны Европы, в частности, Германию, если его не остановить.

Война может затронуть кого-либо в ЕС

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию России. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и на границе с Польшей. Я твердо верю, что Путин уйдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто-то в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого-либо в ЕС", - подытожил мэр столицы.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита лидеров ЕС.

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