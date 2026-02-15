В Германии обеспокоены, что их система здравоохранения не готова к вызовам войны

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что стране нужно значительно серьезнее подойти к подготовке медицинской системы к возможным военным вызовам. Она констратувала, что сейчас страна не готова к войне.

Почему Германия не готова к войне?

По словам Варкен, нынешний уровень готовности оставляет желать лучшего. Она подчеркнула, что система должна быть способной гарантировать непрерывную помощь не только гражданскому населению, но и раненым военнослужащим Бундесвера и армий стран-партнеров по НАТО.

Министр анонсировала, что уже летом правительство представит законопроект, направленный на усиление устойчивости системы здравоохранения. Документ должен закрыть имеющиеся пробелы в сфере кризисного реагирования. Для этого, по ее словам, планируется тесная координация с военными структурами.

Отдельный акцент Варкен сделала на подготовке медперсонала. Речь идет о расширении учений по реагированию на чрезвычайные ситуации и лечения боевых травм, а также об идентификации специалистов, которые уже имеют соответствующий опыт.

В то же время она уточнила, что усиление готовности к оборонным сценариям не означает автоматического отказа от планов оптимизации больничной сети. По ее словам, содержать медицинские учреждения только учитывая гипотетическую военную угрозу правительство не планирует.

