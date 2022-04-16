Более того, посол Украины в Берлине Андрей Мельник открыто раскритиковал отсутствие информации об увеличении военной помощи Германии.

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Украина ждет открытого диалога

Несмотря на то, что Германия подтвердила готовность предоставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе выделить сумму более 1 миллиарда евро, обещание не было согласовано со страной-получателем.

Объявление об увеличении военной помощи Украине, на первый взгляд, хорошо звучит. Однако украинское правительство не было проинформировано о деталях,

– рассказал немецкому изданию Мельник.

По его словам, никаких консультаций с Украиной не проводилось.

Мы не знаем объемы дальнейших поставок оружия, процедуры или временных горизонтов,

– добавил он.

Мельник отметил, что украинское правительство ранее получало предложения от немецкой военной промышленности, в частности, о поставках систем ПВО, самоходных гаубиц, боевых танков типа "Леопард" и бронетранспортеров типа "Marder". Однако предложения не подкреплялись конструктивным диалогом обеих стран.

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