В украинской разведке такое мнение поддерживают. В самом деле, Украина защищает себя. Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Обратите внимание Это самая незащищенная территория, – в ОП отреагировали на попытки оккупантов удержать Крым
Россияне напали, а украинцы – защищаются
Украина имеет полное право возвращать то, что захватили россияне. Это касается всей территории нашего государства, в частности – временно оккупированной территории. Безусловно, включая Крым и ОРДЛО.
Если говорить о происходящем на территории России, россияне избрали путь нападения на независимое суверенное государство. Оно защищается. И имеет для этого все основания согласно международному праву,
– акцентировал Андрей Юсов.
Как Украина будет освобождать Крым: уточнение СНБО
- В 2014 году россияне нелегитимно прибрали в руки украинский Крым. Сегодня они начинают понемногу отдавать себе отчет, что его придется возвращать.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина ни в коем случае не откажется от Крыма. Территория полуострова является неотъемлемой частью нашего государства.
- Так, ВСУ будут применять все незапрещенное международными законами оружие, чтобы деоккупировать Крым. "Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И то оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", – отметил Данилов.