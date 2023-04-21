В украинской разведке такое мнение поддерживают. В самом деле, Украина защищает себя. Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Россияне напали, а украинцы – защищаются

Украина имеет полное право возвращать то, что захватили россияне. Это касается всей территории нашего государства, в частности – временно оккупированной территории. Безусловно, включая Крым и ОРДЛО.

Если говорить о происходящем на территории России, россияне избрали путь нападения на независимое суверенное государство. Оно защищается. И имеет для этого все основания согласно международному праву,

– акцентировал Андрей Юсов.

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