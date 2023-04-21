В українській розвідці таку думку підтримують. Справді, Україна захищає себе. Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Росіяни напали, а українці – захищаються

Україна має повне право повертати те, що загарбали росіяни. Це стосується всієї території нашої держави, зокрема – тимчасово окупованої території. Безумовно, включно з Кримом та ОРДЛО.

Якщо говорити про те, що відбувається на території Росії, росіяни обрали шлях нападу на незалежну суверенну державу. Вона захищається. І має для цього усі підстави згідно з міжнародним правом,

– акцентував Андрій Юсов.

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