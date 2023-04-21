В українській розвідці таку думку підтримують. Справді, Україна захищає себе. Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Зверніть увагу Це найбільш незахищена територія, – в ОП відреагували на спроби окупантів втримати Крим
Росіяни напали, а українці – захищаються
Україна має повне право повертати те, що загарбали росіяни. Це стосується всієї території нашої держави, зокрема – тимчасово окупованої території. Безумовно, включно з Кримом та ОРДЛО.
Якщо говорити про те, що відбувається на території Росії, росіяни обрали шлях нападу на незалежну суверенну державу. Вона захищається. І має для цього усі підстави згідно з міжнародним правом,
– акцентував Андрій Юсов.
Як Україна звільнятиме Крим: уточнення РНБО
- У 2014 році росіяни нелегітимно прибрали до рук український Крим. Сьогодні вони починають потрохи усвідомлювати, що його доведеться повертати.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна у жодному разі не відмовиться від Криму. Територія півострова є невіддільною частиною нашої держави.
- Так, ЗСУ застосовуватимуть усю незаборонену міжнародними законами зброю, щоб деокупувати Крим. "Ми використовуватимемо весь наш арсенал, який є в наявності. І та зброя, яку робить наш оборонно-промисловий комплекс, обов'язково буде застосована. І байдуже: чи це буде Крим, чи Донецька, Луганська області", – зазначив Данілов.