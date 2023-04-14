Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Він акцентував на тому, що Україна не відмовляється від Криму, бо півострів є невіддільною частиною країни.

Ми використовуватимемо весь наш арсенал, який є в наявності. І та зброя, яку робить наш оборонно-промисловий, обов'язково буде застосована. І байдуже: чи це буде Крим, чи Донецька, Луганська області,

– зазначив Данілов.

Згодом він додав, що ЗСУ використовуватимуть всю наявну зброю для знищення ворога.

Повернення Криму під контроль України: що про це відомо

Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення Україною Криму змінить стратегічну ситуацію на полі бою. На думку Ходжеса, найбільш перспективний напрямок для ЗСУ – удар по "сухопутному коридору" окупантів, який веде до окупованого Кримського півострова.

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