Втім, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що усе це окупантам не допоможе. Про це він ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Свідки можуть зникнути

Кримський півострів є в повному обсязі краденою територією. Зафіксовані люди, які за усе це відповідали. Вони абсолютно точно є злочинцями, у різних вимірах – цивільному та воєнному сенсах цього слова.

Крим – це найбільш не захищена територія, як це парадоксально не звучить. Достатньо буде ефектно пройтися до адмінкордонів, і все на цій тимчасово окупованій території посиплеться,

– переконаний Михайло Подоляк.

Об'єкт незаконного будівництва – Керченський міст – не може належати до суверенної України. Його не може бути.

Що ж до Аксьонова, каже радник, важливо зрозуміти одну річ: усі ці люди, які у 2014 році починали "колаборатити", переходити на бік ворога й створювати суттєві проблеми для України – можуть просто зникнути.

"Росія не захоче мати низку свідків, які можуть давати свідчення, мовляв, їх "змушували", вони "не самостійні", а лише "виконували завдання під дулом автомата", – каже радник ОП.

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2014 рік – фатальна помилка світу

За словами Подоляка, потрібно реанімувати тему 2014 року, тому що усе, що ми побачили у Київській, Харківський та Херсонській областях, вже було в малому прообразі у Краматорську, Слов'янську, Донецьку. Так само були масові поховання, не в такому масштабі, тому що набагато менші дії були.

Але вже тоді ми бачили системний підхід до геноциду українців як громадян. Не за етнічною ознакою, а як громадян України. Саме тоді було точно такі дії – фільтрація, окремо активістів, яких дуже жорстоко вбивали, і потім були масові поховання,

– констатував Подоляк.

Це стратегія, яка була у 2014 році. Ми пам'ятаємо все, що тоді відбувалося. Усі вдали: "Так, були невеличкі бойові дії. Давайте підпишемо "Мінські угоди", при цьому так, щоб це було вигідно Росії, це ж велика й потужна держава, ми її боїмося".

Якби тоді були зроблені певні висновки, сьогодні ми не мали б "Бучанського синдрому". На жаль, зараз ми маємо масштабований "Бучанський синдром".

"Миротворці" мають зрозуміти: якщо ми не зведемо це до правильного фіналу, не візьмемо свідчення у людей, які коїли злочини, особливо в авторів, то ми цю хворобу ніяк не вилікуємо, і в різних куточках світу будуть періодично відбуватися подібні події,

– попереджає радник ОП.

Вони сьогодні відбуваються, просто Росія демонстративно маніфестує це – показує, як це може виглядати безкарно, в такому обсязі.

Подоляк вважає, що французький президент Емануель Макрон має зрозуміти, яку ціну Україна платить. Це не просто: "Давайте розпишемо, хто де буде сидіти за столом переговорів, може якась розсадка буде".

"Ні. Це тисячі людей, які були жорстоко закатовані. Саме тому потрібно довести війну до правильного фіналу. Усі ці Лаврови та компанія мають сидіти за іншим столом — в Гаазі, наприклад, чи будь-якому іншому місті, яке буде обрано для проведення цих юридичних дій", – підсумував радник ОП Михайло Подоляк.

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