Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он также добавил, что не все страны строго настроены помогать Украине быстро, но таких стран меньшинство.

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Мы являемся свидетелями того, как меняется Германия и мы должны ей в этом помочь. Эти все изменения хороши и идут в положительном русле,

– убежден европарламентарий.

По его мнению, изменения показывают, что в Германии идет дискуссия, не все там согласны с тезисами поддержки Украины. Но надо понимать, что Германия не "вытянет", если будет и в дальнейшем придерживаться этого дружественного к Москве курса.

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