Про це у ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він також додав, що не всі країни налаштовані допомагати Україні швидко, але таких країн меншість.

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Ми є свідками того, як змінюється Німеччина і ми повинні їй у цьому допомогти. Ці всі зміни хороші і йдуть у позитивному руслі,

– переконаний європарламентар.

На його думку, зміни показують, що у Німеччині триває дискусія, не всі там згодні із тезами підтримки України. Але треба розуміти, що Німеччина не "витягне", якщо буде й надалі дотримуватись цього дружнього до Москви курсу.

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