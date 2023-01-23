Телеканал Welt транслировал начало движения колонны из города Гноин в Мекленбург-Передней Померании. ЗРК следует в район города Замость на юго-востоке Польши. Это в 60 километрах от границы с Украиной и в 110 километрах от Львова.
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ЗРК Patriot разместят в 60 километрах от границы Польши и Украины
Недалеко от места дислокации ЗРК расположена железнодорожная станция, используемая как для гражданских, так и для военных грузов, следующих в Украину.
Колонна техники должна преодолеть 1100 километров.
Военные Бундесвера находятся в Польше с 16 января и совместно с польскими коллегами готовятся установить и использовать эти системы вооружения.
Целью размещения немецких ЗРК Patriot в Польше является "защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО".
Почему Германия передает Польше ЗРК Patriot
- В ноябре в Польше случилось падение ракеты во время массированного обстрела Украины со стороны России. В результате трагедии погибли два гражданина Польши.
- После трагического случая в селе Пшеводов Германия решила предложить Польше системы противоракетной обороны Patriot
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак сперва принял предложение Германии, но впоследствии попросил отдать систему Patriot Украине. Тогда украинское правительство просил партнеров предоставить Patriot из-за массированных атак России. В Берлине отказались передать ЗРК Украине и Patriot получит Польша.
- Впрочем, Германия все же предоставит Украине ЗРК Patriot. Об этом стало известно в январе после переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.
- Помимо Германии ЗРК Patriot Украине уже пообещали в США и Нидерландах. Украинские военные уже приступили к обучению на этой ЗРК.