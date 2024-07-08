Пакет помощи также предусматривает передачу ракет и запчастей к ЗРК Patriot. Кроме того, украинская армия получит радиолокационные станции и тысячи снарядов.

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Что вошло в пакет немецкой помощи

Пакет военной помощи от Германии предусматривает передачу 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D и 9 тысяч боеприпасов к зенитным танкам GEPARD.

Украинская армия также получит:

боеприпасы к танкам Leopard 1;

55 тысяч снарядов калибра 155 мм;

30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

400 тепловизионных приборов;

10 автономных морских катеров;

4 инженерных танка Wisent 1;

бронированную эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

10 бронированных машин;

2 патрульных пикапа.

Кроме этого, Германия передаст терминалы спутниковой связи SatCom, очки ночного видения, винтовки, пулеметы, патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатку, детонаторы, IT-оборудование и тому подобное.

В немецком правительстве добавили, что с начала российско-украинской войны Германия передала Украине ориентировочной стоимостью около 5,2 мильярда евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли там военную подготовку. Расходы на это обучение пока составляют около 282 миллионов евро.

Дальнейшие расходы, которые мы здесь не оцениваем, касаются лечения раненых украинских военных,

– добавили в правительстве Германии.