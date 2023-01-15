Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Причем формат этой коалиции не столь важен.

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"Или НАТО должно поставлять танки, или ЕС. Но достаточно какой-то коалиции, которую могут назвать "Рамштайн минус", "Рамштайн плюс", "Рамштайн 10". Это тоже коалиция", - пояснил Шейтельман.

По словам политтехнолога, такая коалиция уже вырисовывается, поскольку Великобритания, Польша и Финляндия уже согласились предоставить танки Украине.

"Еще две страны об этом неофициально заявляли. Я так понимаю, что речь идет об Испании, которая еще летом готова была предоставить танки, у них более 200 Leopard 2. Поэтому очень хорошие перспективы вырисовываются, когда немцам будет некуда деваться", - предположил Шейтельман.

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Давление исторической памяти

Михаил Шейтельман считает, что Германия не готова самостоятельно поставлять танки Украине из-за исторической памяти. Для Шольца важно, чтобы никто не говорил, что немецкие танки снова сражаются в Восточной Европе, как 80 лет назад во время Второй мировой войны.

С другой стороны, существует большой исторический шанс, что Германия перестанет нести на себе шлейф нацизма. Если она вовремя вступит в войну с помощью своих танков на стороне добра, то получится, что Германия помогла в победе над русским фашизмом.

– объяснил политтехнолог.

Именно из-за исторической памяти, по мнению Шейтельмана, Германия после Второй мировой не участвовала в вооруженных конфликтах в единодушном порядке, а только в составе сил НАТО.

США создает прецеденты

Североатлантический альянс, по мнению Шейтельмана, может взять на себя роль организатора коалиции по снабжению вооружениями.

У НАТО нет собственной армии. Оно не может послать куда-нибудь свои войска, потому что у него нет своих войск. НАТО – это только организатор. Они могут взять на себя роль организации коалиции по сбору вооружения,

– объяснил политтехнолог.

По словам Михаила Шейтельмана, Шольц зависим от действий США, потому что для Германии Штаты – это главный союзник.

"США создает прецеденты, а Германия им следует. Это нормально, это именно из-за исторической памяти. Для Германии, в отличие от других стран, существует и возможность, и риск", - считает политтехнолог.

Исторический шанс

Штейтельман считает, что Вторая мировая является "крайней" войной для Германии, а российско-украинская может ею стать. Для немцев это шанс забыть эту историю и начать новую эпоху.

"Поэтому Шольц очень осторожен, как и любой немецкий политик в последние 80 лет", – подытожил политтехнолог.

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