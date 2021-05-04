Власти Германии намерены ослабить противоэпидемические мероприятия. Соответствующее решение правительство приняло во вторник, 4 мая.

В частности снимут ряд карантинных ограничений. Об этом сообщила министр юстиции Кристине Ламбрехт.

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По ее словам, после соответствующих консультаций в парламенте, ослабления могут вступить в силу уже в ближайшие выходные.

Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни,

– отметила Ламбрехт.

О каких ограничениях говорится

Ограничения в Германии действуют с конца ноября 2020 года. Школы частично перевели на домашнее обучение. Также закрыли ряд заведений:

все магазины, кроме продуктовых;

спортивные клубы;

салоны красоты;

бассейны;

музеи и театры;

рестораны и бары.

Посещать магазины можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Соответствующий анализ можно сделать в одном из многочисленных мест тестирования по городу. У каждого гражданина есть 2 бесплатных теста в неделю.

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