Возвращение к нормальной жизни: Германия планирует ослабить карантин
Власти Германии намерены ослабить противоэпидемические мероприятия. Соответствующее решение правительство приняло во вторник, 4 мая.
Источник:Интерфакс-Украина
В частности снимут ряд карантинных ограничений. Об этом сообщила министр юстиции Кристине Ламбрехт.
Читайте также Турция усилила локдаун: теперь ограничили еще и покупки в магазинах
По ее словам, после соответствующих консультаций в парламенте, ослабления могут вступить в силу уже в ближайшие выходные.
Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни,
– отметила Ламбрехт.
О каких ограничениях говорится
Ограничения в Германии действуют с конца ноября 2020 года. Школы частично перевели на домашнее обучение. Также закрыли ряд заведений:
- все магазины, кроме продуктовых;
- спортивные клубы;
- салоны красоты;
- бассейны;
- музеи и театры;
- рестораны и бары.
Посещать магазины можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Соответствующий анализ можно сделать в одном из многочисленных мест тестирования по городу. У каждого гражданина есть 2 бесплатных теста в неделю.
Коронавирус в Германии: последние данные
- По состоянию на вторник, 4 мая, в Германии коронавирусом заболели 3 439 730 человек.
- Из них – 84 143 умерли, одновременно 3 061 500 инфицированных выздоровели.
- Всего в стране сделали 55 490 413 тестов.
Поделиться новостью