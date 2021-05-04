Влада Німеччини має намір послабити протиепідеміологічні заходи. Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 4 травня.

Зокрема знімуть низку карантинних обмежень. Про це повідомила міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт.

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За її словами, після відповідних консультацій в парламенті послаблення можуть набрати чинності вже найближчими вихідними.

Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя,

– наголосила Ламбрехт.

Про які обмеження мовиться

Обмеження в Німеччині діють з кінця листопада 2020 року. Школи частково перевели на домашнє навчання. Також закрили низку закладів:

всі магазини, окрім продуктових:

спортивні клуби;

салони краси;

басейни;

музеї і театри;

ресторани і бари.

Відвідувати магазини можна лише за наявності негативного тесту на COVID-19. Відповідний аналіз можна зробити в одному з численних місць тестування по місту. Кожен громадянин має 2 безплатних тестів на тиждень.

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