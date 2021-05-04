Повернення до нормального життя: Німеччина планує послабити карантин
Влада Німеччини має намір послабити протиепідеміологічні заходи. Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 4 травня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Зокрема знімуть низку карантинних обмежень. Про це повідомила міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт.
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За її словами, після відповідних консультацій в парламенті послаблення можуть набрати чинності вже найближчими вихідними.
Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя,
– наголосила Ламбрехт.
Про які обмеження мовиться
Обмеження в Німеччині діють з кінця листопада 2020 року. Школи частково перевели на домашнє навчання. Також закрили низку закладів:
- всі магазини, окрім продуктових:
- спортивні клуби;
- салони краси;
- басейни;
- музеї і театри;
- ресторани і бари.
Відвідувати магазини можна лише за наявності негативного тесту на COVID-19. Відповідний аналіз можна зробити в одному з численних місць тестування по місту. Кожен громадянин має 2 безплатних тестів на тиждень.
Коронавірус в Німеччині: останні дані
- Станом на вівторок, 4 травня, в Німеччині на коронавірус захворіли 3 439 730 людей.
- З них – 84 143 померли, водночас 3 061 500 інфікованих одужало.
- Загалом у країні зробили 55 490 413 тестів.
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