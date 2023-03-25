Немецкие органы безопасности считают, что собранная дипломатами информация и проведенные вербовки могут использоваться для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций. Поэтому, вероятно, Бербок выдворит более 30 российских дипломатов.

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Россия шпионит за Германией

Резиденции секретных служб Москвы, расположенные в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, очевидно, сегодня более укомплектованы, чем при холодной войне, насчитывая около 160 офицеров.

– говорится в сообщении СМИ.

Между тем, в Германии уже есть несколько случаев разоблачения отдельных шпионов или целых групп, работавших на Россию. Однако на проверки российских дипломатов немецкие органы безопасности натолкнуло на разоблачение шпионов в Австралии, которые маскировались под дипломатических работников.

В МИД Германии понимают, что после выдворения российских дипломатов Москва так же поступит с немецкими дипломатами.

Однако официальные представители МИД Германии не отвечают на комментарии журналистов по этому вопросу.

Не самое массовое выдворение российских дипломатов

Выдворение 30 российских дипломатов из Германии, которое, вероятно, состоится в ближайшее время, не будет самым массовым. В начале апреля 2022 после деоккупации Киевщины и выявленных зверств россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, ряд стран высылали российских дипломатов из своих стран в ответ на жестокость россиян.

Германия тогда выдворила 40 российских дипломатов. В ответ Россия также выдворила 40 немецких дипломатов.

За время полномасштабного вторжения одно из самых масштабных выдворений россиян состоялось летом прошлого года в Болгарии – МИД объявил нежелательными в стране 70 российских дипломатов, покинувших страну в футболках с изображением Путина.