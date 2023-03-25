Німецькі органи безпеки вважають, що зібрана дипломатами інформація та проведені вербування можуть бути використані для проведення в країні диверсійних чи дезінформаційних операцій. Тому, ймовірно, Бербок видворить понад 30 російських дипломатів.

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Росія шпигує за Німеччиною

Резиденції секретних служб Москви, розташовані в посольстві в Берліні та в кількох консульствах, очевидно, сьогодні більш укомплектовані, ніж за часів холодної війни, нараховуючи близько 160 офіцерів,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Тим часом у Німеччині вже є кілька випадків викриття окремих шпигунів чи цілих груп, які працювали на Росію. Однак на перевірки російських дипломатів німецькі органи безпеки наштовхнуло викриття шпигунів в Австралії, які маскувалися під дипломатичних працівників.

У МЗС Німеччини розуміють, що після видворення російських дипломатів, Москва так само вчинить з німецькими дипломатами.

Однак офіційні представники МЗС Німеччини не відповідають на коментарі журналістів щодо цього питання.

Не наймасовіше видворення російських дипломатів

Видворення 30 російських дипломатів з Німеччини, яке, ймовірно, відбудеться найближчим часом, не буде наймасовішим. На початку квітня 2022 року після деокупації Київщини та виявлених звірств росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, низка країн висилали російських дипломатів зі своїх країн у відповідь на жорстокість росіян.

Німеччина тоді видворила 40 російських дипломатів. У відповідь Росія так само видворила 40 німецьких дипломатів.

За час повномасштабного вторгнення одне з наймасштабніших видворень росіян відбулося влітку минулого року в Болгарії – тамтешнє МЗС оголосило не бажаними в країні 70 російських дипломатів, які покинули країну у футболках із зображенням Путіна.