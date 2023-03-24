Рішення ухвалили 24 березня. У список увійшли також системи виявлення безпілотників.
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Яку допомогу надасть Україні Німеччина
Федеральний уряд Німеччини заявив, що цього разу Україні нададуть:
- 3 бронемашини Dachs;
- 70 кулеметів MG3, що встановлюються на танках Leopard 2 та бойові машини Marder (30 – Німеччина вже передала);
- запчастини до танків Leopard та машин Marder.
Окрім цього, Україна отримає 60 систем виявлення дронів. Перед цим країні надали вже 30 систем.
В уряді додали, що дрони та Dachs – поставить промисловість, інше – з запасів Бундесверу.
В уряді додали, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Там зазначили, що у 2022 році було 2 мільярди євро.
"Кошти спрямують в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, своєю чергою, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні", – зазначили в уряді.
Допомога Україні від світу: останні новини
- 23 березня Словаччина заявила, що вже передала Збройним силам України перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще 9 літаків надійдуть в Україну упродовж найближчих тижнів. Володимир Зеленський подякував за допомогу, проте зазначив, що нам потрібні сучасніші винищувачі.
- У цей же день Чехія передасть Україні реактивну установку РМ-70 та 365 ракет. Гроші зібрали у межах ініціативи "подарунок для Путіна". У чому особливість цієї техніки – читайте тут.
- 21 березня Велика Британія заявила, що передасть Збройним Силам України бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Адже вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки. Проте вони ніяк не пов'язані з ядерною зброєю.