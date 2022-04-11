Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Кроме того, добавила, Украине следует оказать большую военную поддержку, в том числе и тяжелым вооружением.
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Германия поддержит МКС дополнительным 1 миллион евро
Каждый новый день войны открывает новые глубины. Все доказательства должны быть обеспечены, чтобы предоставить правосудию бесчеловечные преступления. Мы поддержим Международный уголовный суд дополнительным 1 миллионом евро,
– сказала Бербок.
Также она подчеркнула необходимость поддержать Украину тяжелым вооружением.
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