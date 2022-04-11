Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Крім того, додала, Україні слід надати більшу військову підтримку, зокрема й важким озброєнням.

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Німеччина підтримає МКС додатковим 1 мільйон євро

Довідка: Міжнародний кримінальний суд – це міжнародний трибунал, який створили у 1998 році для розслідування та переслідування осіб, звинувачених у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Це перший трибунал який діє на постійній основі.

Кожен новий день війни відкриває нові глибини. Всі докази мають бути забезпечені, щоб надати правосуддю нелюдські злочини. Ми підтримаємо Міжнародний кримінальний суд додатковим 1 мільйоном євро,

– сказала Бербок.

Також вона наголосила на необхідності підтримати Україну важким озброєнням.

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