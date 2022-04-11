Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Крім того, додала, Україні слід надати більшу військову підтримку, зокрема й важким озброєнням.
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Німеччина підтримає МКС додатковим 1 мільйон євро
Кожен новий день війни відкриває нові глибини. Всі докази мають бути забезпечені, щоб надати правосуддю нелюдські злочини. Ми підтримаємо Міжнародний кримінальний суд додатковим 1 мільйоном євро,
– сказала Бербок.
Також вона наголосила на необхідності підтримати Україну важким озброєнням.
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